CF Bankshares: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CF Bankshares präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,90 USD, nach 0,770 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 31,7 Millionen USD – eine Minderung von 0,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 31,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at