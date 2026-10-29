CF Bankshares: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CF Bankshares hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CF Bankshares ein EPS von 0,360 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,65 Prozent auf 31,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte CF Bankshares 32,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at