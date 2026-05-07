CF Bankshares verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CF Bankshares lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 29,6 Millionen USD, gegenüber 30,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,60 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at