CF Bankshares: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CF Bankshares veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,650 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,55 Prozent auf 32,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at