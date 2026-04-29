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29.04.2026 06:31:29
CF Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher
CF Energy hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 CAD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CF Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 23,6 Millionen CAD im Vergleich zu 27,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,060 CAD gegenüber 0,070 CAD im Vorjahr.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,10 Prozent zurück. Hier wurden 80,07 Millionen CAD gegenüber 98,98 Millionen CAD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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