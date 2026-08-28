CF Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CF Energy hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21,9 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CF Energy einen Umsatz von 18,9 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at