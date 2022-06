CF Finance Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CF Finance Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.06.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

CF Finance Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,380 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,910 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat CF Finance Acquisition A 17,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

