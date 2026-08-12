CF Finance Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CF Finance Acquisition A lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte CF Finance Acquisition A einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 133,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 117,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at