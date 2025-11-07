CF Finance Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CF Finance Acquisition A hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 USD, nach 0,030 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat CF Finance Acquisition A im vergangenen Quartal 133,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CF Finance Acquisition A 120,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at