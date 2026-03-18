CF Finance Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CF Finance Acquisition A hat am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,930 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 100 Prozent auf 0,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,470 USD. Im Vorjahr waren -4,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 0,23 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte CF Finance Acquisition A 0,20 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at