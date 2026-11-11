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11.11.2026 06:31:29
CF Finance Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CF Finance Acquisition A ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CF Finance Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 133,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 144,1 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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