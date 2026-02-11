CF Finance Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CF Finance Acquisition A hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 177,1 Millionen USD – ein Plus von 8,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CF Finance Acquisition A 163,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 0,420 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CF Finance Acquisition A 0,030 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat CF Finance Acquisition A 557,57 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 503,52 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at