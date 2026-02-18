CF Industries Holdings Aktie
WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001
|
18.02.2026 22:59:42
CF Industries Holdings Inc. Q4 Profit Advances
(RTTNews) - CF Industries Holdings Inc. (CF) released earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $404 million, or $2.59 per share. This compares with $328 million, or $1.89 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 23.0% to $1.87 billion from $1.52 billion last year.
CF Industries Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $404 Mln. vs. $328 Mln. last year. -EPS: $2.59 vs. $1.89 last year. -Revenue: $1.87 Bln vs. $1.52 Bln last year.
Analysen zu CF Industries Holdings Inc
