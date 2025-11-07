CF Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CF Industries hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CF Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,66 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at