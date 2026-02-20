|
CF Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CF Industries äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,59 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,89 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,87 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 8,97 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CF Industries 6,74 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,94 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 7,08 Milliarden USD ausgewiesen.
