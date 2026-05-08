CF Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CF Industries hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,98 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CF Industries ein EPS von 1,85 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,42 Prozent auf 1,99 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at