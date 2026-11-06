CF Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CF Industries hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CF Industries 2,19 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,12 Prozent auf 1,86 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at