CFN Enterprises stellte am 20.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,10 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD, gegenüber 6,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 99,70 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at