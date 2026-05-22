CFN Enterprises veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CFN Enterprises ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CFN Enterprises die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CFN Enterprises -0,300 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 98,47 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte CFN Enterprises 5,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at