13.01.2026 07:00:47

CFO Christian Mäder verlässt die Komax Gruppe

CFO Christian Mäder verlässt die Komax Gruppe

13.01.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Dierikon, 13. Januar 2026

Medienmitteilung
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Christian Mäder wird die Komax Gruppe Ende Juni 2026 verlassen, um die CFO-Funktion bei einem führenden Schweizer Industrieunternehmen zu übernehmen. Die Suche nach einer Nachfolge wird umgehend eingeleitet.

Christian Mäder ist seit Oktober 2023 CFO der Komax Gruppe und Mitglied der Gruppenleitung. Er hat sich entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Ende Juni 2026 wird er die Komax Gruppe verlassen, um die Position des CFO bei einem grösseren, weltweit führenden Schweizer Industrieunternehmen zu übernehmen.

«Mit Christian Mäder verlässt uns ein sehr geschätzter und profilierter Finanzexperte, der in den vergangenen zwei Jahren wesentlich zur Strukturanpassung und zur nachhaltigen Kostenreduktion der Komax Gruppe beigetragen hat», sagt Matijas Meyer, CEO Komax Group. «In der aktuellen Transformationsphase hat er mit seiner umfassenden Finanz- und Strategieerfahrung entscheidende Impulse gesetzt und die Weiterentwicklung der Komax Gruppe erfolgreich unterstützt.» 

Der Verwaltungsrat und die Gruppenleitung danken Christian Mäder für seinen grossen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für seine neue berufliche Aufgabe. Die Suche nach einer Nachfolge wird umgehend eingeleitet.

Kontakt
Roger Müller
Vice President Group Communications / Investor Relations / ESG
Tel. +41 41 455 06 16
roger.mueller@komaxgroup.com
 

Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit rund 3’400 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.

Komax Stories
Themen und Insights aus der Welt der automatisierten Kabelverarbeitung: www.komaxgroup.com/stories

Komax Holding AG, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon, Switzerland
Phone +41 41 455 04 55, komaxgroup.com


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: KOMAX Holding AG
Industriestrasse 6
6036 Dierikon
Schweiz
ISIN: CH0010702154
Valorennummer: 907324
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2258894

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2258894  13.01.2026 CET/CEST

