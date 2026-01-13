CFO Christian Mäder verlässt die Komax Gruppe

Christian Mäder wird die Komax Gruppe Ende Juni 2026 verlassen, um die CFO-Funktion bei einem führenden Schweizer Industrieunternehmen zu übernehmen. Die Suche nach einer Nachfolge wird umgehend eingeleitet.

Christian Mäder ist seit Oktober 2023 CFO der Komax Gruppe und Mitglied der Gruppenleitung. Er hat sich entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Ende Juni 2026 wird er die Komax Gruppe verlassen, um die Position des CFO bei einem grösseren, weltweit führenden Schweizer Industrieunternehmen zu übernehmen.

«Mit Christian Mäder verlässt uns ein sehr geschätzter und profilierter Finanzexperte, der in den vergangenen zwei Jahren wesentlich zur Strukturanpassung und zur nachhaltigen Kostenreduktion der Komax Gruppe beigetragen hat», sagt Matijas Meyer, CEO Komax Group. «In der aktuellen Transformationsphase hat er mit seiner umfassenden Finanz- und Strategieerfahrung entscheidende Impulse gesetzt und die Weiterentwicklung der Komax Gruppe erfolgreich unterstützt.»

Der Verwaltungsrat und die Gruppenleitung danken Christian Mäder für seinen grossen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für seine neue berufliche Aufgabe. Die Suche nach einer Nachfolge wird umgehend eingeleitet.