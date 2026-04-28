Flywire Aktie
WKN DE: A3CQ3K / ISIN: US3024921039
|
28.04.2026 18:47:47
CFO Sells 30,000 Shares of Flywire Worth $420,000
On April 21, 2026, Cosmin Pitigoi, Chief Financial Officer of Flywire Corporation (NASDAQ:FLYW), reported the direct open-market sale of 30,000 shares of Common Stock at a price of $14.00 per share according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($14.00); post-transaction value based on April 21, 2026 market close price.Note: 1-year price change calculated as of April 21, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flywire Corp Registered Shs
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Flywire präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: Flywire zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Flywire stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Flywire stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Flywire Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Flywire Corp Registered Shs
|11,60
|0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed und Tech-Bilanzen: ATX schlussendlich deutlich fester -- DAX geht schwächer aus dem Handel -- Chinas Börsen schließen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.