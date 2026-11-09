CG Oncology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CG Oncology hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at