CG Oncology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CG Oncology hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CG Oncology ein EPS von -0,450 USD in den Büchern gestanden.

CG Oncology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2060,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at