|
17.11.2025 06:31:29
CG Oncology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CG Oncology hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,57 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.
CG Oncology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4075,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!