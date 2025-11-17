CG Oncology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CG Oncology hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,57 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.

CG Oncology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4075,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at