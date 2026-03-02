CG Oncology: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CG Oncology hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CG Oncology ein Ergebnis je Aktie von -0,480 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 404,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,3 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,080 USD. Im Vorjahr waren -1,410 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 254,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,04 Millionen USD, während im Vorjahr 1,14 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at