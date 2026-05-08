CG Power Industrial Solutions legte Quartalsergebnis vor

CG Power Industrial Solutions hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 376,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 317,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,440 USD beziffert, während im Vorjahr 0,380 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,41 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte CG Power Industrial Solutions einen Umsatz von 1,17 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at