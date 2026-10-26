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26.10.2026 06:31:29
CG Power Industrial Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CG Power Industrial Solutions hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 397,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CG Power Industrial Solutions einen Umsatz von 334,8 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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