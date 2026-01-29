CG Power Industrial Solutions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CG Power Industrial Solutions hat am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte CG Power Industrial Solutions 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,64 Prozent auf 356,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 297,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at