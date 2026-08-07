CG-Vak Software Exports gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CG-Vak Software Exports veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,84 INR, nach 5,57 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 180,0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 2,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CG-Vak Software Exports 184,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at