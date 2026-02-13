CG-Vak Software Exports hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CG-Vak Software Exports hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 6,41 INR. Im letzten Jahr hatte CG-Vak Software Exports einen Gewinn von 5,31 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 186,5 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CG-Vak Software Exports 197,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at