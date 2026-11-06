CG-Vak Software Exports hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CG-Vak Software Exports hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 6,40 INR. Im letzten Jahr hatte CG-Vak Software Exports einen Gewinn von 6,86 INR je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,01 Prozent auf 197,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 182,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at