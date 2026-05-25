CG-Vak Software Exports stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CG-Vak Software Exports hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 INR. Im Vorjahresquartal hatten 4,83 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat CG-Vak Software Exports 190,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 196,5 Millionen INR umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 18,80 INR, nach 18,35 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 743,75 Millionen INR – eine Minderung um 3,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 770,39 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at