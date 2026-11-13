CGI A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CGI A hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 2,26 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CGI A 1,74 CAD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,15 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CGI A einen Umsatz von 4,01 Milliarden CAD eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2,31 CAD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 4,14 Milliarden CAD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,63 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte CGI A ein EPS von 7,45 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,57 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 15,91 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 8,97 CAD je Aktie sowie einem Umsatz von 16,56 Milliarden CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at