CGI A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CGI A hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,94 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,01 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,66 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 7,45 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 7,42 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 15,91 Milliarden CAD – ein Plus von 8,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CGI A 14,68 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at