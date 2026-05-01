CGI A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CGI A hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2,10 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CGI A 1,92 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,16 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,02 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at