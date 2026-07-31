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31.07.2026 06:31:29
CGI A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CGI A hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,24 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,84 CAD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat CGI A mit einem Umsatz von insgesamt 4,19 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,51 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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