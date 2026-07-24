CGit B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CGit B hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,47 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CGit B noch ein Gewinn pro Aktie von 1,38 SEK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 53,0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CGit B 40,0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at