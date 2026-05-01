CGN Power: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CGN Power gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2,36 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 14,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at