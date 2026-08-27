CGN Power: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CGN Power ließ sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CGN Power die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CGN Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,23 Milliarden USD im Vergleich zu 2,65 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at