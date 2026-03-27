CGN Power legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CGN Power lud am 25.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 HKD, nach 0,020 HKD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat CGN Power 17,52 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 26,53 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,210 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatte CGN Power ein EPS von 0,230 HKD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat CGN Power im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 12,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 81,43 Milliarden HKD im Vergleich zu 93,39 Milliarden HKD im Vorjahr.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,189 CNY und einen Umsatz von 84,70 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at