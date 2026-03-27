CGN Power: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CGN Power hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 33,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,25 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,41 Milliarden USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,670 USD. Im letzten Jahr hatte CGN Power einen Gewinn von 0,740 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat CGN Power 10,45 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 11,97 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at