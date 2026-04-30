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30.04.2026 06:31:29
CGN Power: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
CGN Power äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde mit 0,06 HKD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,060 HKD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,42 Milliarden HKD – eine Minderung von 14,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,41 Milliarden HKD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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