CGN Power stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CGN Power hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

CGN Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat CGN Power im vergangenen Quartal 2,87 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CGN Power 3,19 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at