CGN Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CGN Power hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

CGN Power hat ein EPS von 0,06 HKD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,060 HKD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,46 Milliarden HKD – das entspricht einem Minus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,91 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at