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29.10.2026 06:31:29
CGN Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CGN Power hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 HKD je Aktie in den Büchern standen.
CGN Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,82 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,46 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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