CGN Power veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CGN Power äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat CGN Power 17,45 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,65 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at