CGS-CIMB reiterates ‘overweight’ on Singapore property following H2 GLS programme release

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Business Times"

CGS-CIMB listed CapitaLand Investment (CLI), City Developments Ltd (CDL) and UOL Group under its preferred picks for Singapore’s property sector on Wednesday (Jun 8). The brokerage also reiterated its “overweight” rating on the sector’s valuations following Tuesday’s release of H2 2022’s Government Land Sale (GLS) programme.