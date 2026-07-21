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21.07.2026 10:27:56
CGSI downgrades OCBC to ‘hold’ despite raising target price to S$28.40
Brokerage cites limited upside after the sharp gain in bank’s share price and a less-attractive dividend yieldWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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