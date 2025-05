CGTN veröffentlichte einen Artikel über die Rückführung der Chu-Seidenmanuskripte, eines über 2.000 Jahre alten chinesischen Kulturschatzes, der sich derzeit in den Vereinigten Staaten befindet. Der Artikel verfolgt den Weg des Artefakts von seiner Entdeckung in einer alten Grabstätte im Jahr 1942 bis zu seiner Schmuggelung nach Amerika durch den Sammler John Hadley Cox im Jahr 1946 und präsentiert überzeugende Beweise chinesischer und amerikanischer Wissenschaftler, die Chinas rechtmäßigen Besitz belegen.



Die Chu-Seidenmanuskripte stammen aus der Zeit um 300 v. Chr. /CMG

PEKING, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Winter 1942 nahmen mehrere Grabräuber in Changsha, Provinz Hunan, Zentralchina, ein altes Grab aus der Zeit der Streitenden Reiche (475–221 v. Chr.) ins Visier, brachen in diese Begräbnisstätte des Staates Chu ein und stahlen eine Vielzahl von Artefakten, darunter Lackwaren, Bronzeschwerter und Seidenmanuskripte.

Beim Verkauf der Beute an den Schneider und Antiquitätenhändler Tang Jianquan warfen die Räuber beiläufig einen Bambusbehälter mit einem Seidenstück, das sie als "Taschentuch" bezeichneten, als Gratiszugabe dazu. Dieses "Taschentuch" wurde später als die berühmten Chu-Seidenmanuskripte aus Zidanku identifiziert, der einzigen bekannten Seideninschrift aus der Zeit der Streitenden Reiche in China. Zidanku, wörtlich "das Geschosslager", bezeichnet die Ausgrabungsstätte, ein Munitionsdepot in den Vororten der Stadt.

Die Chu-Seidenmanuskripte sind etwa 2.300 Jahre alt – über ein Jahrhundert älter als die Schriftrollen vom Toten Meer – und dokumentieren die frühe chinesische Kosmologie und Rituale. Ihr komplexer Text, ihre Illustrationen und ihre exquisite Handwerkskunst machen sie zu einer einzigartigen Reliquie.

Eine kulturelle Tragödie

Zu dieser Zeit erkannte Tang die Bedeutung der Seide nicht. Der lokale Händler Cai Jixiang erwarb die Manuskripte zusammen mit anderen Artefakten. Cai schätzte sie sehr und trug sie sogar während der Flucht vor dem Chaos des Krieges bei sich.

Im Jahr 1946 brachte Cai die Manuskripte nach Shanghai, in der Hoffnung, Infrarotaufnahmen anfertigen zu lassen, um den verblassten Text zu verdeutlichen. Dort trat der amerikanische Sammler John Hadley Cox, der in Shanghai aktiv chinesische Kunstgegenstände erwarb, an Cai heran. Unter dem Vorwand, bei der Fotografie zu helfen, gelangte Cox in den Besitz der Manuskripte und schmuggelte sie in die Vereinigten Staaten.

Da er sich betrogen fühlte, konnte Cai nur einen Vertrag mit Cox unterzeichnen, der ihn zu einer Zahlung von 10.000 Dollar für die Manuskripte verpflichtete, wobei 1.000 Dollar im Voraus zu entrichten waren und der Restbetrag bei Nichtrückgabe aus Amerika gezahlt werden sollte. So begann das fast 80-jährige Exil der Manuskripte.

Konsens zwischen chinesischen und amerikanischen Wissenschaftlern

Professor Li Ling von der Universität Peking hat über vier Jahrzehnte damit verbracht, die turbulente Reise dieses Artefakts nachzuzeichnen. Seine umfassenden Recherchen haben eine vollständige Beweiskette rekonstruiert, die belegt, dass es sich bei den Manuskripten, die derzeit im Smithsonian's National Museum of Asian Art aufbewahrt werden, tatsächlich um die Chu-Seidenmanuskripte aus Zidanku handelt.

Weitere Briefe zwischen Cai und Cox deckten die Täuschung hinter der Entfernung der Manuskripte auf. In der Korrespondenz bat Cai Cox eindringlich, nach Shanghai zu kommen, und forderte die restlichen 9.000 Dollar für die Manuskripte, jedoch ohne Erfolg.

Auf der Internationalen Konferenz zum Schutz und zur Rückgabe von Kulturgütern aus kolonialem Besitz, die im Juni 2024 in Qingdao stattfand, übergab UChicago-Professor Donald Harper ein entscheidendes Beweisstück: den Originaldeckel der Schachtel, in der Cox das Manuskript 1946 aufbewahrt hatte. Der Deckel trägt Originaletiketten und Quittungsbelege, die mit Lis Zeitangaben zur Aufbewahrung der Manuskripte zwischen 1946 und 1969 übereinstimmen.

Harper erklärt: "Es sollte für Museumskuratoren, Kulturbehörden und Regierungen offensichtlich sein, dass die Zidanku-Seidenmanuskripte China gehören und an China zurückgegeben werden sollten."

Ein Artikel der New York Times aus dem Jahr 2018 mit dem Titel "How a Chinese Manuscript Written 2,300 Years Ago Ended Up in Washington" bestätigt diese Schlussfolgerung.

Eine aufgeschobene Heimkehr

Im Jahr 1966 erwarb der amerikanische Arzt und Kunstsammler Arthur M. Sackler einen Teil der Manuskripte und versuchte tatsächlich mehrfach, sie nach China zurückzugeben. Im Jahr 1976 beabsichtigte er, sie dem chinesischen Gelehrten Guo Moruo zu übergeben, doch aufgrund von Guos Krankheit kam es nie zu einem Treffen. In den 1980er Jahren beabsichtigte er, sie dem neuen Sackler Museum an der Peking-Universität zu stiften, verstarb jedoch vor dessen Eröffnung.

Nach dem Tod von Dr. Sackler im Jahr 1987 wurde das Manuskript in der Sackler Gallery in Washington, D.C., heute Teil des National Museum of Asian Art, aufbewahrt. Auf der Website des Museums wird das Artefakt als "anonyme Schenkung" mit dem Vermerk "Herkunftsforschung läuft" aufgeführt. Es verweist auch auf das Buch von Li Ling und erkennt die Legitimität seiner Forschung an.

Von Cais Vertrag bis zu seiner Korrespondenz mit Cox, von Lis Dokumentation der Reise der Manuskripte durch Amerika bis zu Sacklers unerfüllten Wünschen – alle Beweise bestätigen, dass die Chu-Seidenmanuskripte rechtmäßig China gehören und unverzüglich zurückgegeben werden sollten.

Nach fast acht Jahrzehnten im Exil muss dieses nationale Kulturgut endlich nach Hause zurückkehren.

