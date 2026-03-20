CGX Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CGX Energy ließ sich am 17.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CGX Energy die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CGX Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,320 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte CGX Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat CGX Energy im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1028,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,79 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 0,07 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at